Immatricolazioni auto in Francia calano a marzo: giù le vendite di Stellantis, -36,8% per Tesla

Le immatricolazioni di auto in Francia hanno mostrato una flessione del 14,5% nel mese di marzo, con Stellantis che ha fatto peggio del mercato. Secondo i dati dell’associazione automobilistica PFA, le immatricolazioni sono state pari a 153.842 veicoli, in calo rispetto ai 180.024 di un anno fa. Nel dettaglio, e immatricolazioni di Stellantis, il principale produttore di automobili in Francia, sono diminuite del 17,1% a marzo, mentre quelle di Renault sono calate dell’1%. Crollano le vendite di Tesla che hanno messo a segno una flessione del 36,8% a marzo.