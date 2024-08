Giappone: inflazione Tokyo accelera, nuovo rialzo tassi in vista da Bank of Japan?

Nel mese di agosto, l’inflazione relativa all’area metropolitana di Tokyo, in Giappone, è salita al ritmo annuo del 2,6%, ben al di sopra del 2,2% di giugno, al tasso di crescita più sostenuto da marzo, stesso mese in cui la Bank of Japan di Kazuo Ueda ha posto fine all’era dei tassi negativi.

Occhio all’inflazione core di Tokyo – che depura il dato headline dai prezzi dei beni alimentari freschi – salita al ritmo del 2,4%, oltre il +2,2% previsto dagli economisti interpellati dalla Reuters.

L’accelerazione dell’inflazione core per il quarto mese consecutivo alimenta le speculazioni su un nuovo rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan che, alla fine di luglio, ha alzato di nuovo i tassi in Giappone, portandoli al record dal 2008, presentando anche il piano QT-Quantitative Tightening, volto a tagliare gli acquisti di titoli di stato giapponesi.

A pochi minuti dalla fine della giornata di contrattazioni per la borsa di Tokyo, l’indice Nikkei 225 sale di quasi mezzo punto percentuale, mentre il rapporto dollaro-yen è poco mosso (-0,06%), a quota 144,88.