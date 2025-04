Germania, ordini di fabbrica invariati e sotto attese a febbraio

Gli ordini di fabbrica tedeschi sono rimasti invariati in febbraio, contrariamente alle attese degli analisti che si aspettavano un aumento del 3,4%. La variazione di gennaio è stata rivista da -7% a -5,5%.

Su base annua, destagionalizzata, emerge un calo dello 0,2% a fronte del +1,5% previsto dagli economisti. La rilevazione del mese precedente è stata corretta da -2,6% a +0,1%.

I dazi rischiano di aggravare una situazione già delicata per il settore manifatturiero tedesco, in sofferenza dal 2022 con l’attacco russo in Ucraina. Tuttavia, l’abbassamento dei tassi potrebbe aiutare a rilanciare gli ordini nei prossimi mesi.