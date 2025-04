Germania: calo della produzione industriale oltre le aspettative

La produzione industriale tedesca ha registrato un calo più marcato del previsto nel mese di febbraio, mettendo in luce le sfide per il settore cardine del paese, già alle prese con le nuove difficoltà imposte dalla politica commerciale aggressiva del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

La produzione è diminuita dell’1,3% rispetto al mese precedente, un risultato peggiore rispetto al declino dell’1% previsto in un sondaggio di Bloomberg tra gli economisti. Tale calo è stato principalmente guidato dal settore delle costruzioni, con contributi anche dai settori alimentare ed energetico, ha dichiarato l’ufficio di statistica lunedì.

Su una base meno volatile di tre mesi, la produzione è aumentata dello 0,1%, ha affermato Destatis. I dati si aggiungono a numeri deludenti della scorsa settimana sugli ordini di fabbrica, invariati dopo un calo del 5,5% a gennaio.

Al contrario, recenti indicatori di sentiment come l’indice Ifo e il Pmi composito di S&P Global avevano sollevato speranze di una svolta nella manifattura, in seguito ai piani tedeschi di investimento in spesa militare e infrastrutture. Tuttavia, il settore soffre ancora di una domanda globale debole, del taglio delle forniture energetiche russe, della sovraregolamentazione e di una carenza di lavoratori qualificati.

In aggiunta, la nuova ondata di dazi commerciali annunciata da Trump, inclusa una tariffa del 20% sulle importazioni dall’UE, pone rischi aggiuntivi, con la possibilità di un terzo anno consecutivo di contrazione economica.

Dati separati hanno mostrato che il surplus commerciale del paese si è ampliato a 17,7 miliardi di euro in febbraio, rispetto ai 16,2 miliardi di euro del mese precedente.