Generali Investments rileva quota di maggioranza in MGG Investment

Generali Investments, società di asset management globale parte del Gruppo Generali, e MGG Investment Group (“MGG”), società di investimenti specializzata in prestiti diretti privati con circa 5 miliardi di dollari di attivi in gestione, hanno annunciato la firma di un accordo definitivo in base al quale Conning & Company, la controllata interamente posseduta da Generali Investments, acquisirà una partecipazione di maggioranza in MGG e delle sue affiliate. MGG continuerà ad essere guidata dal ceo e cio Kevin Griffin e dal team esistente, senza cambiamenti nella strategia di investimento, nei processi o nelle operazioni quotidiane.