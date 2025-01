Gas europeo sale con stop flussi russi e guasto in Norvegia

Gas protagonista nella prima seduta del 2025 in Europa. Oltre all’interruzione dei flussi di gas russo attraverso l’Ucraina, l’impianto di GNL di Hammerfest in Norvegia ha interrotto le operazioni fino al 9 gennaio a causa di un guasto al compressore, secondo quanto dichiarato dall’operatore della rete Gassco, mentre Equinor non ha risposto alle domande sull’interruzione non pianificata.

Una nave sarebbe dovuta arrivare ad Hammerfest questa settimana, dopo che un’altra era partita mercoledì verso la Lituania, secondo i dati di Bloomberg sul tracciamento delle navi.

L’interruzione arriva proprio mentre l’Europa si appresta ad approfondire la sua dipendenza dal GNL per sostituire la carenza determinata dallo stop ai flussi di gas russo tramite Ucraina. Qualsiasi interruzione negli impianti di esportazione di GNL globali potrebbe rendere i prezzi volatili.