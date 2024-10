Francia: Scope boccia rating ad AA-, ma con outlook stabile

Scope Ratings hanno declassato il rating a lungo termine della Francia. L’agenzia di rating europea è passata ad AA- con outlook stabile dal precedente AA negativo, “evidenziando le sfide significative legate al debito pubblico in crescita, alle incertezze politiche e al consolidamento fiscale”.

Gli analisti mettono in evidenza come la crescente pressione fiscale e politica che il paese sta affrontando, uniti a deficit di bilancio e debito pubblico in aumento, renda difficile una rapida riduzione del debito e il miglioramento della crescita economica. La stabilità economica del Paese è però supportata da una struttura economica diversificata e da un settore bancario solido, anche se il quadro fiscale rimane precario.