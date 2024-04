Fed, Powell su inflazione e tassi: nessuna fretta di tagliare

In un discorso proferito alla Standard University, il presidente della Fed Jerome Powell ha ribadito nella giornata di ieri che la banca centrale americana non ha fretta di allentare la propria politica monetaria.

“Non riteniamo appropriato tagliare i tassi di interesse fino a quando non avremo maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile al ribasso verso il 2% – ha detto Powell – Visti la forza dell’economia e i progressi compiuti finora dall’inflazione, abbiamo tempo per consentire ai dati in arrivo di guidare le nostre decisioni di politica monetaria”.