Fed, Powell alla Casa Bianca da Trump: “decisioni tassi prese su basi non politiche”

Il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ha incontrato ieri il Presidente alla Casa Bianca, Donald Trump. Lo rende noto la banca centrale Usa indicando che i due presidenti anno discusso “degli sviluppi economici, inclusi crescita, occupazione e inflazione”.

“Il Presidente Powell – precisa la nota – non ha discusso le sue aspettative sulla politica monetaria, se non per sottolineare che il percorso della politica dipenderà interamente dalle informazioni economiche in arrivo e dal loro impatto sulle prospettive future”. Powell ha tuttavia messo in evidenza che il Fomc “definiranno la politica monetaria, come previsto dalla legge, per sostenere la massima occupazione e la stabilità dei prezzi e prenderanno tali decisioni basandosi esclusivamente su un’analisi attenta, obiettiva e non politica”.