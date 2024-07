Enel: utile netto semestrale balza a 4,14 mld. Focus su dichiarazioni di Cattaneo su dividendo

Utili semestrali in rialzo per Enel. Il gruppo guidato da Cattaneo ha annunciato ieri a mercati chiusi di avere chiuso il primo semestre con un risultato netto del gruppo a 4.144 milioni di euro rispetto ai 2.513 milioni di euro nel primo semestre 2023 (+64,9%), mentre risultato netto ordinario del gruppo a 3.956 milioni in rialzo del 20,6%. Nel semestre l’Ebitda ordinario si è attestato a 11.681 milioni contro i 10.739 milioni nel primo semestre 2023 (+8,8%). “L’incremento è riconducibile al positivo contributo dei business integrati guidati dall’ottima performance delle energie rinnovabili, che ha più che compensato i minori margini rilevati nei mercati finali e nella generazione da fonte termoelettrica – spiega la società in una nota -. Positivo, al netto delle variazioni di perimetro, anche il contributo delle attività di gestione delle reti di distribuzione”. In calo la voce ricavi che sono calati del 17,8% a 38.731 milioni contro i 47.095 milioni del primo semestre 2023.

­”Nel corso del primo semestre 2024 abbiamo conseguito eccellenti risultati, guidati da una significativa crescita organica realizzata attraverso la rigorosa esecuzione dei pilastri del nostro piano strategico – ha commentato l’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo -. Le azioni manageriali intraprese ci hanno già permesso di ripristinare una solida generazione di flussi di cassa operativi e di ridurre l’indebitamento finanziario a circa 55 miliardi di euro se consideriamo anche le operazioni in fase di finalizzazione già annunciate al mercato, raggiungendo così un livello di leverage tra i più bassi dell’intero settore. Continueremo ad applicare questo approccio concreto con grande disciplina anche nel prosieguo dell’anno, per costruire un’azienda sempre più profittevole, resiliente e in grado di generare valore a beneficio dei nostri azionisti e degli altri stakeholder”.

E ha concluso: “Per fine anno confermiamo il raggiungimento dei target fissati per il 2024. In particolare, i risultati conseguiti e la visibilità sul prossimo semestre ci proiettano nella parte alta del range della guidance comunicata ai mercati, che, anche nel rispetto del raggiungimento della neutralità di cassa, ci permetterebbe di erogare un dividendo superiore al fisso minimo di 0,43 euro per azione”.