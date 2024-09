Effetto Nvidia (+8%) sui mercati: borse Tokyo e Taiwan in rally di oltre il 3%

Raffica di buy oggi alla borsa di Tokyo, che vede l’indice Nikkei 225 schizzare di oltre il 3%, a più di un’ora dalla fine della giornata di contrattazioni, sulla scia della chiusura positiva di Wall Street.

Gli investitori acquistano soprattutto i titoli hi-tech, dopo il rally del Nasdaq Composite, alimentato dal boom dei semiconduttori.

In evidenza il colosso produttore di chip per l’AI Nvidia, schizzato ieri a Wall Street dell’8%, seguito da AMD, balzata di quasi il 5%, che ha permesso al VanEck Semiconductor ETF (SMH) di volare di quasi il 5%.

Alla borsa di Tokyo guadagnano così i titoli chip Tokyo Electron, Advantest, che balza di oltre il 7%, e Renesas Electronics. Scatta di oltre il 7% anche SoftBank Group, la holding giapponese a cui fa capo il gigante dei semiconduttori Arm.

Rally in Asia anche per la borsa di Taiwan, con l’indice Taiwan Weighted Index che balza di oltre il 3%, beneficiando dei buy, anche in questo caso, sulle azioni del comparto chip, come Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, in rialzo di oltre il 5%, e Hon Hai Precision Industry — conosciuta come Foxconn —, che sale di oltre il 4%.