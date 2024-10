Deutsche Telekom alza dividendo e propone buyback da €2 miliardi

Deutsche Telekom, il principale operatore di telecomunicazioni in Europa, proporrà un programma di riacquisto di azioni del valore massimo di 2 miliardi di euro nel 2025, oltre a un aumento dei dividendi.

La compagnia telefonica tedesca proporrà una cedola di 90 centesimi per azione per l’anno finanziario 2024, rispetto ai 77 centesimi dell’anno precedente. Il pagamento del dividendo è soggetto all’approvazione degli azionisti.

Deutsche Telekom sta superando i suoi concorrenti in Europa, sostenuta dalla crescita degli abbonati presso T-Mobile US, nella quale la società tedesca possiede una maggioranza. Giovedì, l’azienda ha dichiarato che potrebbe utilizzare il suo extra cash per continuare ad aumentare la partecipazione nella compagnia telefonica statunitense o per riacquistare azioni.

“Negli ultimi anni, la nostra strategia ci ha resi il numero uno indiscusso in Europa,” ha dichiarato il Ceo Tim Hoettges. “Abbiamo raggiunto o addirittura superato quasi tutti i nostri obiettivi e ora valiamo più di tutti i nostri concorrenti sul nostro continente di origine messi insieme.”

Hoettges ha inoltre affermato che la società prevede di implementare più strumenti di intelligenza artificiale nel suo servizio clienti e mira a ridurre il volume delle chiamate con programmi di autoassistenza su un’app o un servizio di messaggistica supportato dall’AI.

La società prevede una crescita annuale dei ricavi netti e del fatturato dei servizi di circa il 4% fino al 2027. L’Ebitda after lease è previsto in crescita di una media tra il 4% e il 6% all’anno.

Le azioni di Deutsche Telekom sono salite a 26,75 euro nelle contrattazioni di Francoforte mercoledì. Sono aumentate di circa il 23% dall’inizio dell’anno.