Deutsche Bank punta su Americhe per rafforzare trading reddito fisso

Deutsche Bank punta sulle Americhe per potenziare il business nel trading di titoli a reddito fisso, come riportato da un’intervista al co-head Ram Nayak con il Financial Times.

Il lender tedesco potrebbe vedere un incremento dei ricavi da titoli a reddito fisso del 20% tra il 2023 e il 2027, puntando sulle Americhe, ha dichiarato Nayak al FT.

Per conquistare quote di mercato, Deutsche ha aumentato il personale nelle Americhe di oltre 600 persone negli ultimi tre anni, secondo quanto riferito da una persona a conoscenza dei fatti al FT.

Deutsche sta inoltre cercando di espandere il ramo di consulenza della sua investment bank per compensare la volatilità e l’intensità di capitale dei titoli a reddito fisso, secondo quanto riportato dal FT.