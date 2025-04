Dazi, von der Leyen risponde: “l’annuncio di Trump duro colpo per economia mondiale”

“L’annuncio del presidente Trump di imporre tariffe doganali universali su tutto il mondo, compresa l’UE, rappresenta un duro colpo per l’economia mondiale. Mi rammarico profondamente di questa scelta. Dobbiamo essere lucidi sulle immense conseguenze: l’economia globale ne risentirà gravemente. L’incertezza aumenterà vertiginosamente e innescherà l’ascesa di un ulteriore protezionismo”. Sono questi i primi passaggi della dichiarazione ufficiale di Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione europea, dopo gli annunci di Trump.

E ha aggiunto: “Allo stesso tempo, sappiamo che il sistema commerciale globale presenta gravi carenze. Sono d’accordo con il presidente Trump nel dire che altri stanno approfittando ingiustamente delle regole attuali. E sono pronta a sostenere qualsiasi sforzo volto ad adattare il sistema commerciale globale alle realtà dell’economia globale. Ma voglio anche essere chiaro: ricorrere alle tariffe come primo e ultimo strumento non risolverà il problema. Ecco perché, fin dall’inizio, siamo sempre stati pronti a negoziare con gli Stati Uniti per rimuovere ogni barriera residua al commercio transatlantico. Allo stesso tempo, siamo pronti a rispondere. Stiamo già ultimando un primo pacchetto di contromisure in risposta ai dazi sull’acciaio. E ora ci stiamo preparando ad adottare ulteriori contromisure per proteggere i nostri interessi e le nostre attività nel caso in cui i negoziati fallissero”.