Credem: utile netto consolidato in rialzo a 323,8 milioni in I semestre 2024. Più di 92.000 clienti

Credem ha concluso il primo semestre del 2024 con un utile netto consolidato pari a 323,8 milioni di euro, in rialzo dell’8,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), dopo aver spesato 33 milioni di euro di contributi ai fondi per la gestione delle banche in difficoltà ed oltre 4 milioni di euro di accantonamenti per il Fondo di garanzia per le polizze vita.

Il ritorno sul capitale (ROE annualizzato) di Credem si è attestato al 17,4%, a fronte del 20% del ROTE annualizzato.

Il margine di intermediazione della banca è stato pari a 1,029 miliardi di euro circa, in rialzo dell’8,7% rispetto alla fine di giugno del 2023.

Gli indicatori relativi alla solidità patrimoniale di Credem si sono posizionati ai vertici del sistema in Italia e in Europa a tutela di clienti e mercato: il Common Equity Tier 1 Ratio a livello di Gruppo bancario è stato pari al 17,1%, mentre il Common Equity Tier 1 Ratio di Vigilanza è stato del 15,7% rispetto al 7,60% minimo assegnato dalla BCE. Il gruppo ha assistito a una crescita di oltre 92 mila nuovi clienti.

I costi operativi di Credem sono stati pari a €444,6 milioni rispetto ai €413,1 milioni a fine giugno 2023 (+7,6% a/a). Il cost/income si è attestato al 43,2% rispetto al 43,6% nel primo semestre 2023.