Commerzbank: target utile 4,2 miliardi nel 2028

Commerzbank punta a incrementare il ritorno sul capitale tangibile fino al 15% entro il 2028, con un obiettivo di utile netto di €4,2 miliardi.

La banca prevede una diminuzione dei profitti a €2,4 miliardi per quest’anno, attribuibile a €700 milioni in spese per il taglio dei costi, e annuncia la riduzione di circa 3.900 posti di lavoro nei prossimi anni.

Commerzbank prevede di restituire l’intero importo dei profitti fino al 2028 attraverso riacquisti di azioni e l’incremento dei dividendi, concentrandosi sulla crescita delle commissioni con aumenti moderati dei costi e del reddito netto da interessi.