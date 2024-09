Commerzbank accelera ricerca Ceo

Commerzbank si sta muovendo rapidamente per trovare un sostituto per l’attuale Ceo Manfred Knof, mentre affronta un possibile tentativo di acquisizione da parte di UniCredit.

Il Cfo Bettina Orlopp è ancora considerata una forte candidata per succedere a Knof, anche se la banca valuterà anche opzioni esterne con l’aiuto del cacciatore di teste Egon Zehnder, secondo fonti anonime.

Nonostante non sia stata fissata una possibile data di inizio per il successore di Knof, gennaio è stata indicata come una delle possibilità.

La decisione di accelerare la ricerca arriva mentre l’istituto tedesco si prepara a rispondere a una mossa a sorpresa di UniCredit, che questo mese ha rivelato di aver costruito una partecipazione del 9% in Commerzbank e ha indicato che potrebbe cercare colloqui. Knof ha annunciato, poco prima che la partecipazione fosse resa pubblica, che non cercherà un altro mandato al termine del suo contratto alla fine del prossimo anno.

Il consiglio di amministrazione di Commerzbank sta esaminando le opzioni su come rispondere, inclusa una possibile strategia di difesa.