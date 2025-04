Clessidra Private Equity acquisisce MiCROTEC

Clessidra Private Equity SGR – primario operatore nel mercato italiano del private equity focalizzato nel segmento upper-mid market che fa capo al Gruppo finanziario Clessidra, fra i principali operatori di investimenti alternativi in Italia – annuncia l’acquisizione dall’austriaca GSS GmbH di MiCROTEC, azienda leader nelle soluzioni di scansione per i settori del legno e degli alimenti. Federico Giudiceandrea, fondatore e presidente di MiCROTEC, manterrà la sua partecipazione nella società e continuerà a contribuire in modo determinante alla strategia di Ricerca & Sviluppo, guidando l’azienda verso la prossima fase di innovazione.

Sin dalla fondazione, MiCROTEC ha consolidato il proprio vantaggio competitivo sviluppando internamente – grazie a un team altamente qualificato di oltre 150 ingegneri – tutti i componenti chiave e le soluzioni software. Oggi l’azienda è in grado di offrire soluzioni di scansione integrate sia per la lavorazione del legno sia per il controllo della qualità alimentare. Il suo prodotto di punta, unico sul mercato e dotato di tecnologia integrata di tomografia computerizzata, ha recentemente ottenuto grande visibilità per il contributo determinante nell’individuare le querce più adatte alla ricostruzione della guglia della Cattedrale di Notre Dame a Parigi: la tecnologia MiCROTEC ha infatti permesso ai forestali di prendere decisioni informate e di orientare con precisione la selezione degli alberi, evitando qualsiasi spreco.

Nell’ambito dell’operazione, Federico Giudiceandrea reinvestirà nell’azienda e continuerà a svolgere – insieme ai senior manager strategici quali il CEO Frank Jöst e il CSO Arianna Giudiceandrea – un ruolo determinante per garantire la continuità nella prossima fase di crescita dell’azienda.