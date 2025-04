Clessidra Factoring: utile netto 2024 sale a 4 mln (+45% a/a)

Clessidra Factoring, che fa capo al Gruppo finanziario Clessidra controllato da Italmobiliare, ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile netto in crescita del 45% 4 milioni di euro; un turnover di 952 milioni di euro mentre l’impiego lordo a fine anno si è attestato a 246 milioni. Il patrimonio netto si è attestato a 34,5 milioni e il Total Capital Ratio è stato pari al 13,6%.

Nel 2024 Clessidra Factoring ha raggiunto e superato i principali obiettivi del primo Piano Industriale quadriennale 2021-2024, elaborato nel 2020 in occasione del lancio del progetto dedicato al factoring da parte del Gruppo Clessidra.

“In quattro anni di attività la Società ha conseguito risultanti straordinari, superando le aspettative grazie ad un team coeso e di primario livello – commenta Gabriele Piccini, amministratore delegato di Clessidra Factoring. – Nel 2024, in particolare, abbiamo gestito volumi superiori alle attese, generati da un costante incremento delle opportunità commerciali, soprattutto nel segmento delle Special Situations. Il sistema bancario ha dimostrato inoltre un crescente interesse per il nostro ruolo nel supporto alle imprese in difficoltà, con interventi strategici che favoriscono la continuità delle aziende e al contempo riducono il deterioramento creditizio per il sistema. Anche per il futuro, manteniamo il nostro focus sulla redditività delle operazioni e sul rischio di credito, che permangono a livelli d’eccellenza”.