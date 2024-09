Cina, Xi Jinping esorta ufficiali a centrare il target di crescita del 5%

Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato gli ufficiali governativi a tutti i livelli a raggiungere l’obiettivo di crescita annuale del paese, mentre gli analisti hanno espresso dubbi sullo slancio della seconda economia mondiale. Gli ufficiali devono “sforzarsi di raggiungere gli obiettivi di sviluppo economico e sociale per l’intero anno”, ha detto Xi durante una riunione che ha presieduto a Lanzhou, nella provincia nord-occidentale di Gansu del paese.

“Tutte le regioni e i dipartimenti dovrebbero studiare attentamente e implementare tutte le principali iniziative economiche e misure introdotte dal Comitato Centrale e adempiere ai compiti economici per il terzo e il quarto trimestre”, ha aggiunto Xi. Le osservazioni del leader cinese arrivano dopo che un numero crescente di economisti di Wall Street, inclusi quelli di JPMorgan Chase & Co, ha iniziato a prevedere che la Cina potrebbe non raggiungere il suo obiettivo di crescita economica di circa il 5% quest’anno, un target che necessiterà di una spesa accelerata in infrastrutture e altri programmi per essere realizzato.

L’economia cinese da 17 trilioni di dollari sta lottando con un prolungato rallentamento immobiliare che ha pesato sui consumatori e sulle imprese. Gli sforzi recenti del governo – inclusi tagli ai tassi di interesse – per rafforzare il sentiment non hanno ancora invertito la tendenza, il che significa che l’economia continua a fare affidamento sulla manifattura e sulle esportazioni per mantenere in vista il suo obiettivo di crescita.