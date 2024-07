Cina: Pmi servizi in rialzo per 18esimo mese consecutivo, ma sotto stime. Borsa Hong Kong in rialzo

2/07 · 16:25

Wall Street inizia la giornata in ribasso, con l’attenzione rivolta al rapporto Jolts sull’occupazione e all’intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Settimana corta per la festività del 4 luglio, attesa per il rapporto sull’occupazione di giugno. I principali indici chiudono il primo semestre in positivo, spinti dai titoli tech e dall’intelligenza artificiale.