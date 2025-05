Chiusura incolore in Europa, Piazza Affari a +0,45%

Chiusura in ordine sparso per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari in rialzo dello 0,45% a 38.421 punti. In spolvero Campari (+6,3%), seguita da Poste Italiane (+2,6%) che ha diffuso i risultati 2024 e Moncler (+2,3%). In calo Recordati (-1,4%), Buzzi (-1,1%) ed Eni (-0,7%).

I Pmi dell’eurozona hanno evidenziato un miglioramento del manifatturiero, che resta in contrazione, e un rallentamento dei servizi, ancora in espansione, con l’indice composito stabile a 50,2 punti.

In calo Wall Street dopo i dati macro Usa. I numeri sul sentiment dei consumatori (in peggioramento a 64,7 punti), sull’edilizia abitativa (vendite case esistenti -4,9%) e il Pmi servizi (49,7 punti) hanno lasciato gli investitori a interrogarsi sulle prospettive di crescita, in un momento in cui la Federal Reserve non sta segnalando alcuna fretta di tagliare i tassi.

In discesa i rendimenti obbligazionari. Lo spread Btp-Bund si amplia verso i 109 punti base con il decennale italiano in diminuzione al 3,55% e il benchmark tedesco al 2,46%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent arretra a 75 dollari al barile, mentre l’oro scambia a 2.934 dollari l’oncia dopo aver toccato ieri nuovi massimi e si dirige verso l’ottavo guadagno settimanale consecutivo tra incertezze globali, minacce tariffarie e crescenti pressioni inflazionistiche.

Sul forex, l’euro/dollaro scivola a 1,045 mentre il dollaro/yen cala a 149,6. Fra le criptovalute, Bitcoin in rialzo oltre 98.000 dollari.