Carlsberg acquisisce Britvic per £3,3 miliardi

Carlsberg ha raggiunto un accordo per acquisire Britvic, con un’offerta che valuta il produttore britannico di bevande analcoliche £3,3 miliardi ($4,2 miliardi). Il colosso danese della birra propone 1,315 pence per azione, nel tentativo di espandersi nel Regno Unito e in mercati diversi.

Il consiglio di Britvic sostiene l’offerta, che presenta un premio del 36% rispetto al prezzo delle azioni prima che le notizie dell’interesse per l’acquisizione venissero rivelate.

Carlsberg ha già presentato due offerte precedenti — a 1,200 pence e 1,250 pence per azione — che sono state rifiutate dal consiglio di Britvic. Quest’ultima possiede più di 35 marchi a livello globale, tra cui J2O e Robinsons, venduti in oltre 100 paesi.

L’offerta rinnovata di Carlsberg arriva dopo che PepsiCo, che ha una relazione di imbottigliamento con entrambe le società, ha acconsentito a rinunciare a una clausola di cambio di controllo nel suo contratto con Britvic, che potenzialmente avrebbe potuto permettere di bloccare l’affare.

Carlsberg ha dichiarato che il suo interesse per Britvic è in linea con la sua strategia, annunciata a febbraio, che include l’espansione oltre la birra. Marchi come i cidri Somersby e gli hard seltzer Garage rappresentano il 2% dei suoi volumi.