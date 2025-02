BYD introduce gratis funzionalità avanzate di guida assistita

BYD sta ampliando l’offerta di funzionalità avanzate di guida assistita nella maggior parte della sua gamma di prodotti, senza alcun costo aggiuntivo per i clienti.

Tra queste, si distingue il sistema di assistenza alla guida God’s Eye di BYD, una mossa interpretata come un chiaro vantaggio competitivo nei confronti di rivali come Tesla, che generalmente applicano costi aggiuntivi per funzionalità simili.

L’annuncio ha provocato un’impennata delle azioni BYD del 4,5%, raggiungendo un valore di mercato record di 132 miliardi di dollari.