Borsa Tokyo in solido rialzo dopo indice fiducia consumatori e commento tassi Bank of Japan

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo sale dello 0,90% circa, attorno a quota 39.700 punti, dopo la pubblicazione dell’indice della fiducia dei consumatori, salito in Giappone nel mese di marzo a 39,5 punti, rispetto ai 39,1 punti precedenti.

In evidenza le dichiarazioni del governatore della Bank of Japan Kazuo Ueda, che ha affermato che in Giappone i tassi rimarranno bassi anche a seguito del primo rialzo varato dalla banca centrale lo scorso 19 marzo, per la prima volta dal 2007.

Il rapporto dollaro-yen segna una variazione pari a +0,05%, a quota 151,88, mentre il rapporto euro-yen è piatto con +0,04%, a 164,88.