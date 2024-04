Borsa Tokyo in rialzo, borsa Mumbai scatta al record della storia. Focus su annunci tassi banche centrali Asia

Borse asiatiche contrastate, sulla scia dell’incertezza dei trader sulle prossime mosse sui tassi delle banche centrali.

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo avanza dello 0,75%, oscillando sopra la soglia di 39.000 punti.

In evidenza la borsa di Mumbai: sia l’indice Sensex che l’indice Nifty 50 sono balzati ai massimi della storia, grazie ai buy scattati sui titoli dei colossi dell’acciaio Tata Steel e JSW Steel.

Il Sensex è balzato fino a 74,614.71 punti, mentre il Nifty 50 è salito a 22.612,5 punti.

In lieve ribasso le borse di Hong Kong e di Shanghai.

Oltre ai dati sull’inflazione e sulla bilancia commerciale della Cina, questa settimana diverse banche centrali dell’area Asia Pacifico annunceranno le loro decisioni sui tassi:

focus sugli annunci della Bank of Korea, della Reserve Bank of New Zealand, della banca centrale di Thailandia e della banca centrale delle Filippine.

Secondo S&P Global, le quattro banche centrali confermeranno tutte i livelli dei tassi.

L’agenzia di rating ritiene che la banca centrale della Corea sia comunque “tra le banche centrali vicine a tagliare i tassi”, dopo aver interrotto il suo ciclo di strette monetarie nel 2023.