Borsa Tokyo: balzo dell’indice Nikkei 225 con effetto Wall Street e aspettando Bank of Japan. Le stime su tassi Giappone e il trend dollaro-yen

Balzo dell’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo, che scatta del 2,4% circa, a quota 38.586,01 punti, dopo il forte sell off di venerdì scorso, scatenato dal crollo di Wall Street nella sessione della vigilia, dal timore di un nuovo rialzo dei tassi di interesse da parte della Bank of Japan e dallo scatto dello yen.

Proprio la Bank of Japan di Kazuo Ueda sarà la grande protagonista di questa settimana, insieme alla Fed di Jerome Powell.

La BoJ si riunirà nella giornata di domani, 30 luglio, per annunciare la propria decisione sui tassi dopodomani, 31 luglio.

Oltre ad alzare di nuovo i tassi, dopo la fine dei tassi negativi annunciata alla metà di marzo di questo anno, secondo alcune indiscrezioni la Bank of Japan potrebbe discutere nell’imminente riunione l’opportunità di lanciare un piano per dimezzare gli acquisti dei suoi bond che avvengono con il piano QE-Quantitative easing.

Gli analisti interpellati dalla Reuters prevedono un rialzo dei tassi da parte della BoJ di 10 punti base, allo 0,1%.

La borsa di Tokyo recupera terreno nella sessione odierna sulla scia dei forti rialzi che hanno interessato venerdì scorso Wall Street.

Se non ci saranno scossoni sull’azionario made in Japan nell’ultima ora di contrattazioni, l’indice Nikkei 225 chiuderà la sessione di oggi in territorio positivo, interrompendo una scia negativa durata 8 sedute.

Oggi lo yen segna un nuovo rialzo, con il rapporto USD-JPY in calo dello 0,18% a quota JPY 153,44.