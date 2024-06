Borgosesia: chiusura secondo periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario

Borgosesia ha annunciato come al termine del secondo periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato (denominato “Borgosesia 2024-2029 TV”) siano pervenute richieste di sottoscrizione per l’importo complessivo di 12,2 milioni di euro. “Le nuove obbligazioni emesse in dipendenza di quanto sopra risultano del tutto parificate a quelle già oggi in circolazione – ammesse a quotazione a maggio 2024 su Euronext Access Milan e, quindi, frutteranno un interesse variabile pari all’Euribor 3 Mesi, maggiorato di 500 (cinquecento) punti base (5,00%) per anno pagabile in due cedole semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno”, si legge in una nota.

Al termine del secondo periodo di sottoscrizione il prestito risulta quindi sottoscritto per complessivi 28.850.000 euro. La società si riserva, nei prossimi mesi e in dipendenza delle attività di investimento programmate, l’apertura di un terzo periodo di sottoscrizione, per la parte rimanente (1,15 milioni di euro), sino al raggiungimento dell’importo massimo di 30 milioni.