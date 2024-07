Bank of Korea lascia tassi invariati per la 12esima volta consecutiva. La reazione della borsa di Seoul

La banca centrale della Corea del Sud ha lasciato i tassi invariati al 3,5% per la 12esima seduta consecutiva, in un contesto in cui i mercati prevedono l’arrivo del primo taglio da parte della Bank of Korea tra i mesi di agosto e ottobre.

L’inflazione continua a scendere ma alcuni prezzi (in particolare quelli del gas e di alcuni servizi pubblici) sono attesi salire nel corso del terzo trimestre del 2024. Le aspettative sull’inflazione del paese rimangono attorno al 3%.

Alle 7.40 circa ora italiana, l’indice Kospi della borsa di Seoul avanza dello 0,56% circa a quota 2.884,10 punti.