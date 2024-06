Bank of Japan lascia tassi invariati, rimanda annuncio su tagli acquisti bond. La reazione della borsa di Tokyo

13/06 · 14:41

Coca-Cola Hbc Italia ha annunciato un investimento di oltre 70 milioni di euro per il 2024, destinato a migliorare le fabbriche e la catena del valore. Parte di questi fondi sarà utilizzata per l’acquisto di strumenti di vendita eco-friendly e per innovazioni in ambiti come la salute e la sicurezza.