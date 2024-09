Bank of Japan lascia tassi invariati. La reazione della borsa di Tokyo e del dollaro-yen

La Bank of Japan ha lasciato i tassi di interesse invariati allo 0,25%, come da attese.

Nel comunicato con cui è stata annunciata la decisone, la banca centrale del Giappone ha indicato che l’economia del paese “si sta riprendendo in modo moderato”, sebbene non manchino segnali di debolezza.

“Le aspettative sull’inflazione si sono alzate in modo moderato”, si legge ancora nel comunicato della Bank of Japan, che ha aggiunto che è probabile che l’inflazione del Giappone viaggi al livello coerente con il target della BoJ nella seconda metà del periodo di tre anni preso in esame, da ora a tutto l’anno fiscale 2026.

“E’ probabile che l’economia del Giappone cresca a un ritmo superiore al suo potenziale”, ha aggiunto l’istituzione, che ha avvertito cal contempo che “l’impatto della volatilità del forex sui prezzi è diventato più forte rispetto al passato”.

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo balza di quasi il 2% dopo l’annuncio, mentre il rapporto USD-JPY scende dello 0,28%, a quota 142,20, indicando il rialzo dello yen.

