Banco Desio colloca nuovo Covered Bond per 500 milioni. La cedola

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha annunciato nella serata di ieri di avere concluso con successo il collocamento di un Covered Bond a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG, con rating AA da parte di Fitch) per un importo complessivo di 500 milioni di euro con scadenza 5 anni, destinata agli investitori istituzionali.

Il covered bond, prezzato con cedola pari al 3% e un rendimento pari a mid swap +62 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini superiori a 850 milioni.

L’emissione è stata allocata con la seguente distribuzione geografica:

Italia (53%), DACH (22%), Paesi Nordici (12%), BeNeLux (8%), Spagna (3%), altri (2%).

A sottoscrivere il bond soprattutto banche e banche private (72%), seguite da fondi e asset manager (19%), assicurazioni (5%), Official Institution (4%).

L’operazione, ha precisato la banca, coerente con il Funding Plan 2024 del Banco Desio e con il nuovo Piano Industriale ‘Beyond26’, rappresenta la continuità di accesso al mercato del funding wholesale di differenti giurisdizioni.

“Siamo soddisfatti di questa nuova operazione che ci consente di ampliare le nostre risorse di funding amsupporto delle nuove erogazioni di credito per la nostra clientela – ha commentato l’Amministratore Delegato Alessandro Decio – Il completamento con successo dell’operazione, anche in un mercato particolarmente

affollato, rappresenta una conferma dell’apprezzamento degli investitori per il business model della Banca”.

Il collocamento del bond è stato curato da BNP Paribas (Arranger del Programma), Banco Santander, Intesa Sanpaolo, Natixis, Raiffeisen Bank International e UniCredit che hanno agito in qualità di Joint bookrunner.