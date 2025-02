Banco Bpm alza offerta per Anima a 7 euro

11/02 · 17:37

Chiusura positiva per le borse europee, mentre Wall Street viaggia poco mossa nel giorno dell’intervento di Jerome Powell in Senato. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,9% a 37.582 punti con acquisti su Ferrari (+3,4%), Prysmian (+3,3%) e Azimut (+2,7%). Perdono terreno Terna (-1,1%), Tenaris (-1,1%) e Buzzi (-1%), sottotono Unicredit […]