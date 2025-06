Banca CF+ lancia opa su Banca Sistema senza delisting

Banca CF+ ha promosso un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Sistema. L’obiettivo non è quello di procedere al delisting della banca da Piazza Affari, ma una fusione.

La proposta di acquisto prevede un pagamento per ciascuna azione pari a 1,80 euro, di cui 1,382 euro verranno erogati in contanti, mentre gli 0,418 euro rimanenti saranno corrisposti attraverso l’assegnazione di 21 azioni di Kruso Kapital, una società sotto il controllo di Banca Sistema, dopo un frazionamento delle azioni di Kruso Kapital in un rapporto di 1:98 per ogni azione aderente all’offerta.

Una volta completata l’offerta, il nuovo conglomerato bancario potrà vantare un totale di attivi superiori ai 6,5 miliardi di euro e crediti verso la clientela che superano i 4,3 miliardi di euro, basandosi sui dati al 31 dicembre 2024.

Gli azionisti di Banca Sistema Gianluca Garbi, Sgbs e Garbifinhanno già espresso l’impegno irrevocabile di adesione all’offerta, per un totale di quasi 20 milioni di azioni (il 24,86% del capitale). Banca CF+ ha come azionista di riferimento i fondi gestiti da Elliott Investment Management.