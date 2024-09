Avvio prudente a Piazza Affari, giù Amplifon

Partenza in sordina per le borse europee dopo il rimbalzo della seduta precedente. A Piazza Affari, Ftse Mib in flessione dello 0,2% in area 33.530 punti, con Amplifon (-5,2%) in coda. Deboli anche Mps (-0,7%) e Stellantis (-0,7%), acquisti su Campari (+1,7%).

I dati di domani sull’inflazione statunitense restano l’appuntamento chiave, insieme alla riunione della Bce di giovedì. Attenzione anche al dibattito di stasera fra i candidati alla Casa Bianca Trump e Harris.

Dall’agenda macro sono giunti i dati sui salari nel Regno Unito, in rallentamento ai minimi da due anni, mentre la disoccupazione è scesa al 4,1%.

In Cina le esportazioni sono aumentate dell’8,7% ad agosto, più delle attese, mentre l’import è cresciuto di un modesto 0,5%, meno delle aspettative. In programma i dati italiani sulla produzione industriale.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane poco mosso a 145 punti base, con il decennale italiano al 3,62% e il benchmark tedesco al 2,17%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent scambia a 71,5 dollari al barile, in attesa di alcuni report chiave come quello mensile dell’Opec di oggi. L’oro oscilla intorno ai 2.500 dollari l’oncia.

Sul Forex, cambio euro/dollaro stabile a 1,104 e dollaro/yen poco sopra quota 143.