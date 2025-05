Avvio positivo a Piazza Affari, in luce Stm

Partenza in rialzo a Piazza Affari, con il Ftse Mib in progresso dello 0,5% a 38.770 punti. Vola Stm (+5,8%) dopo l’upgrade a “buy” di Jefferies con target price 34 euro. Bene Telecom Italia (+2,9%) e Leonardo (+2,6%) mentre arretra Recordati (-6,3%) dopo la cessione del 5% (10,5 milioni di azioni) da parte dell’azionista Rossini a 55,7 euro per azione.

Il mercato attende la pubblicazione dei verbali della riunione della Federal Reserve, che potrebbero fornire indizi sulle prospettive per i tassi di interesse. Focus anche sugli sviluppi nei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina e nelle trattative per porre fine alla guerra in Ucraina.

Dall’agenda macro sono giunti i dati sull’inflazione britannica, in accelerazione al 3,0%, che impongono una certa cautela alla Bank of England.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 105 punti base con il decennale italiano al 3,56% e il benchmark tedesco al 2,51%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent super a i 76 dollari al barile, mentre l’oro scambia a 2.937 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro si deprezza leggermente a 1,045 e il dollaro/yen scende sotto 152. Fra le criptovalute, Bitcoin a 95.780 dollari.