Avvio positivo a Piazza Affari, bene il lusso

Partenza in rialzo per le borse europee, compresa Piazza Affari che ieri aveva chiuso arretrata in scia alle vendite sulle banche. Il Ftse Mib avanza dello 0,6% a 33.888 punti, con Moncler (+2,2%) e Brunello Cucinelli (+2,8%) ben intonate malgrado il downgrade di Ubs sul settore del lusso. Sottotono Inwit (-0,5%) ed Erg (-0,3%).

Il sentiment dei mercati è in parte sostenuto dalle nuove misure cinesi a sostegno dell’economia. La banca centrale ha ridotto il coefficiente di riserva e i tassi sui mutui, segnalando altri interventi entro fine anno e dando una spinta ai listini asiatici. La Reserve Bank australiana, invece, ha lasciato i tassi invariati al 4,35%, come da attese, nonostante le crescenti richieste di tagli.

Dall’agenda macro si attendono oggi l’indice Ifo tedesco e i dati americani sulla fiducia dei consumatori. Nei prossimi giorni, focus sul Pil statunitense (con la revisione storica degli ultimi cinque anni) e il Pce core, la misura dei prezzi preferita dalla Fed, oltre all’inflazione in Francia e Spagna.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund stabile a 134 punti base, con il decennale italiano intorno al 3,5% e il benchmark tedesco al 2,16%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent torna a salire oltre i 74 dollari al barile, mentre l’oro si stabilizza intorno ai 2.630 dollari l’oncia. Sul Forex, cambio euro/dollaro poco mosso a 1,112 e dollaro/yen in risalita a 144,45.