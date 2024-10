Avvio cauto prima dei dati Usa, a Piazza Affari bene Diasorin

Apertura poco mossa per le borse europee, in attesa dei dati chiave sul mercato del lavoro Usa e di sviluppi sul fronte geopolitico. A Piazza Affari, il Ftse Mib guadagna lo 0,3% in area 33.270 punti. Avanzano Diasorin (+2%) dopo l’acquisto dei diritti del farmaco Enjaymo e Telecom Italia (+1,4%) ancora in scia all’offerta per Sparkle. In calo Campari (-0,7%)e Prysmian (-0,6%).

In uscita oggi pomeriggio il rapporto sui nonfarm payrolls, il tasso di disoccupazione e i salari negli Usa, che contribuiranno a definire le aspettative sulle prossime mosse della Fed. Un taglio di 25 punti base nella prossima riunione di novembre sembra l’opzione più probabile, ma non è da escludere una riduzione di 50 bp.

Sullo sfondo, si attende la risposta di Israele all’attacco missilistico di Teheran, dopo le segnalazioni secondo cui gli Stati Uniti stavano valutando di consentire un attacco alle risorse petrolifere iraniane.

Le tensioni geopolitiche continuano a sostenere il petrolio, prossimo a registrare la settimana migliore da oltre un anno, con il Brent tornato a 77,8 dollari al barile, mentre l’oro si riavvicina a 2.660 dollari l’oncia.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae a 132 punti base, con il decennale italiano in risalita al 3,49% e il benchmark tedesco al 2,17%.

Sul Forex, cambio euro/dollaro stabile a 1,103 e dollaro/yen in lieve calo a 146,3.