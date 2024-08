Auto, vendite +0,4% in Europa a luglio. Frenata veicoli elettrici

A luglio le vendite di auto in Europa hanno registrato una leggera crescita (+0,4%) rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1,03 milioni di unità, secondo quanto riportato da Acea. Mentre le vendite di auto elettriche a batteria hanno visto un incremento in paesi come la Francia e il Regno Unito, questo non è bastato a compensare il calo del 37% registrato in Germania.

Le vendite di veicoli elettrici (EV) hanno subito una frenata negli ultimi mesi in Europa, in parte a causa della riduzione degli incentivi finanziari a favore delle auto a batteria da parte dei governi. La Germania ha interrotto bruscamente gli incentivi per gli EV a metà dicembre, e la persistente tendenza economica negativa del paese ha avuto un impatto sulle spese dei consumatori.

Il calo della domanda sta inducendo i produttori di auto a ridimensionare e rallentare i piani per l’abbandono del motore a combustione interna. Volkswagen sta cercando tagli di costi più profondi, oltre alla possibile chiusura di uno stabilimento Audi EV vicino a Bruxelles.

Il direttore esecutivo di Stellantis, il secondo maggiore produttore della regione, ha messo in guardia i marchi dell’azienda che non raggiungono le performance attese, dopo che il reddito netto si è quasi dimezzato nei primi sei mesi dell’anno. Anche Mercedes-Benz ha ridotto le sue previsioni di margine per l’anno e ha ritirato gli obiettivi a medio termine per le vendite di EV, affermando che la transizione dalle auto a combustione richiederà più tempo del previsto.

Le prospettive per il mercato degli EV in Europa sono ulteriormente complicate dalle tensioni commerciali con la Cina. L’Unione Europea ha accusato Pechino di sovvenzionare ingiustamente la propria industria automobilistica elettrica e ha annunciato ulteriori dazi sui veicoli elettrici importati dal paese. Questi dazi dovrebbero entrare in vigore a novembre.

Gli EV hanno rappresentato il 13,6% del totale delle vendite nella regione lo scorso mese, in calo rispetto al 14,5% dell’anno scorso. Le vendite di auto a benzina sono diminuite dell’8,4%, mentre i veicoli diesel sono calati dell’11%. I veicoli ibridi hanno registrato il maggiore aumento del mese, con le immatricolazioni che sono salite del 24%. Le vendite di Tesla hanno continuato a diminuire in tutta la regione, con un calo del 15% a luglio (-12% nei primi sette mesi dell’anno).