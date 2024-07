Aumenta la domanda di credito al consumo nell’area euro: il rapporto della BCE

Nel secondo trimestre del 2024 le banche dell’area euro hanno osservato un incremento nella domanda di credito al consumo e di prestiti da parte delle famiglie, segnando un’inversione di tendenza rispetto al 2022. Al contrario, la domanda di credito da parte delle imprese ha continuato a calare, seppur con differenze regionali significative.

Secondo l’indagine trimestrale sui prestiti bancari condotta dalla Banca Centrale Europea (BCE), la domanda di credito aziendale è cresciuta in Germania e Spagna, mentre è diminuita ulteriormente in Francia e Italia.Il rapporto della BCE sottolinea che:”Tassi di interesse più elevati e una riduzione degli investimenti fissi hanno continuato a esercitare una pressione negativa sulla domanda di prestiti da parte delle imprese”.

Le previsioni delle banche indicano un aumento della domanda netta di prestiti in tutte le categorie nel terzo trimestre. L’indagine rileva anche che gli standard di concessione del credito sono rimasti in gran parte invariati a livelli restrittivi, con un leggero irrigidimento per le imprese e un lieve allentamento per il settore immobiliare.