Aspi: raggiunto accordo con Renault per cessione quota del capitale di Free to X

Autostrade per l’Italia (ASPI) ha annunciato che, “ad esito di un ampio processo competitivo”, ha raggiunto tramite la controllata Free to X, un accordo con il Gruppo Renault – attraverso il marchio dedicato alla mobilità Mobilize – con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il business e-mobility al di fuori della rete autostradale. L’operazione prevede la cessione di una quota del capitale di Free to X, start-up nata nel 2021 e divenuta in pochi anni eccellenza italiana.

“In coerenza con le linee guida dell’attuale processo di transizione energetica l’iniziativa è volta a sostenere il piano di crescita e sviluppo di Free to X avviato dal Gruppo ASPI; in particolare gli accordi con il Gruppo Renault prevedono che ASPI continui a mantenere il controllo (in qualità di Charging Point Operator) sulle infrastrutture di ricarica situate sull’autostrada, inoltre ASPI opererà a supporto di Mobilize per la crescita delle attività fuori dalla rete autostradale in gestione”, spiega una nota indicando che l’esecuzione dell’accordo è subordinata all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.

Autostrade per l’Italia esprime soddisfazione per l’accordo: “l’interesse di un player di primo piano come il Gruppo Renault conferma l’efficacia della visione strategica del Gruppo ASPI, evidenziando il valore di Free to X, divenuta in brevissimo tempo operatore leader del settore”.