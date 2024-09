Arm Holdings contatta Intel per possibile acquisto divisione prodotti

Arm Holdings ha approcciato Intel per discutere la possibilità di acquistare la divisione prodotti in difficoltà del produttore di chip, ricevendo però come risposta che l’unità non è in vendita, secondo quanto riferito da una persona a conoscenza diretta della questione.

Intel ha due principali unità: un gruppo di prodotti che vende chip per pc, server e attrezzature di rete, e un’altra che gestisce le sue fabbriche.

Rappresentanti di Arm e Intel hanno rifiutato di commentare.

Intel, un tempo il più grande produttore di chip al mondo, è diventato oggetto di speculazioni di takeover da quando il suo business ha subito un rapido deterioramento quest’anno. La società ha presentato un rapporto sugli utili disastroso il mese scorso, trascinando le sue azioni nel peggiore tracollo da decenni, e sta tagliando 15.000 posti di lavoro per tagliare i costi. Sta anche ridimensionando i piani di espansione delle fabbriche e interrompendo il pagamento del dividendo.

Nell’ambito dei suoi sforzi di rilancio, Intel sta separando la divisione dei prodotti per chip dalle sue operazioni di produzione. La mossa mira ad attrarre clienti e investitori esterni, ma pone anche le basi affinché l’azienda possa essere divisa – qualcosa che Intel ha considerato, come riportato da Bloomberg il mese scorso.

Arm, di proprietà maggioritaria di SoftBank Group, ottiene gran parte dei suoi ricavi vendendo progetti di chip per smartphone. Ma il CEO Rene Haas ha cercato di ampliare la sua portata al di fuori di quell’industria. Ciò include una spinta nei computer personali e nei server, dove i suoi progetti di chip si scontrano con quelli di Intel. Sebbene Intel non abbia più il vantaggio tecnologico di un tempo, l’azienda con sede a Santa Clara, in California, rimane dominante in quei mercati.

Unirsi a Intel aiuterebbe Arm a espandere la sua portata e ad avviare una mossa verso la vendita di più prodotti propri. Attualmente, l’azienda vende licenze tecnologiche e progetti ai clienti, che poi li trasformano in componenti completi. Tra i suoi clienti ci sono i nomi più importanti della tecnologia, come Amazon.com, Qualcomm e Samsung Electronics.