AMF Italia – Associazione Intermediari Mercati Finanziari accoglie con soddisfazione le nuove disposizioni relative al “Fondo di fondi” proposto da CDP

AMF Italia – Associazione Intermediari Mercati Finanziari accoglie con grande soddisfazione le nuove disposizioni che consentiranno a Cassa Depositi e Prestiti di sottoscrivere fino al 49% delle quote emesse da OICR di nuova costituzione che investono in PMI italiane, quotate o quotande in mercati regolamentati o MTF italiani, con il restante 51% delle quote di tali OICR sottoscritto da investitori istituzionali privati italiani.

In particolare, tali norme prevedono che un importo tra i 35 e i 50 milioni di Euro del Patrimonio destinato gestito da CDP possa essere investito in ciascun OICR di nuova costituzione e, da questi, in PMI italiane, anche con fatturato inferiore a €50 milioni.

Marco Ventoruzzo, Presidente di AMF Italia, ha dichiarato: “Siamo felici che sia stato raggiunto un traguardo così importante, che certamente porterà benefici tangibili per le piccole-medie imprese e, in generale, per il mercato. L’Associazione, che ha contribuito fattivamente al dibattito per raggiungere questo importante risultato, attende ora che il Governo approvi anche un sistema di incentivi per rilanciare la ricerca finanziaria sulle PMI”.