AMD prevede crescita double digit nei data center, mercato deluso

AMD ha annunciato una crescita “forte” a doppia cifra quest’anno nel business dei data center, ma questo non è bastato a soddisfare le aspettative degli investitori.

Nonostante la società di chip abbia superato le stime di ricavi nel quarto trimestre, con un totale di 7,66 miliardi di dollari, le entrate della divisione data center, pari a 3,86 miliardi di dollari, sono state inferiori alle proiezioni degli analisti, pari a 4,09 miliardi di dollari.

Guardando al futuro, AMD prevede una “crescita dei ricavi e dell’EPS a doppia cifra” per l’anno 2025, con il lancio di prodotti migliorativi intorno alla metà dell’anno. Questa previsione, tuttavia, non è stata sufficiente a placare le preoccupazioni degli investitori.

Per il primo trimestre, AMD ha previsto ricavi tra i 6,8 e i 7,4 miliardi di dollari, in linea con le stime di consenso di Bloomberg che si attestano a 7,04 miliardi di dollari. L’azienda prevede inoltre un margine lordo rettificato del 54%, leggermente inferiore alla stima del 54,1%.

Nel quarto trimestre, AMD ha registrato un utile per azione adjusted di 1,09 dollari, in linea con le previsioni, e un aumento dei ricavi del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando le attese di 7,54 miliardi di dollari. Questi risultati evidenziano una performance robusta, ma non sufficiente a soddisfare appieno le attese del mercato.

Titolo a -8,8% nelle contrattazioni after hour, dopo il +4,6% della seduta regolare.