Nasce la nuova Luna Rossa, al via la sfida per l’America’s Cup

E’ nata la nuova Luna Rossa, il monoscafo della classe Ac75 che prenderà parte nel 2021 alla 36esima edizione dell’America’s cup di vela. L’obiettivo è quello di sempre, portare la coppa in Italia per la prima volta in 170 anni.

Ieri è stata la mano di Miuccia Prada, a Cagliari, a varare la nuova barca. Alcuni segreti sulla nuova barca erano stati già svelati: albero di 26,5 metri, lunghezza del monoscafo di 23 metri per una larghezza di 5 metri, ma con i foil si arriva anche a dodici metri. Per una velocità che può superare i 50 nodi (circa 90 km/h).

Nei prossimi mesi sono in programma una serie di appuntamenti che avranno l’obiettivo di preparare al meglio l’equipaggio di Luna Rossa all’America’s cup. Il primo sono le World Series che andranno in scena proprio a Cagliari in aprile. A settembre è invece prevista la partenza del team e delle barche per Auckland. Luna Rossa tornerà in acqua proprio in Nuova Zelanda in occasione della Christmas race per poi partecipare, tra gennaio e febbraio 2021, alla Prada cup.