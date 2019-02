Saranno Richard Quinn e Matthew Williams di 1017 ALYX 9SM, mentre Veronica Leoni e Sergio Zambon condividono la guida di Moncler 1952.

A un anno di distanza dal suo esordio, Moncler Genius continua a evolvere, fedele al proprio motto: “one house, different voices”. Questa stagione il gruppo di designer si amplia accogliendo nuovi protagonisti: saranno Richard Quinn e Matthew Williams di 1017 ALYX 9SM, mentre Veronica Leoni e Sergio Zambon condividono la guida di Moncler 1952.

Moncler Genius è un progetto autentico, con un’energia nuova, dove il prodotto viene reinterpretato seconda la visione di ciascun designer. Proprio per questo, le diverse collezioni vengono lanciate singolarmente con un calendario articolato in progetti mensili. Così, ogni progetto dialoga con un pubblico specifico, dando vita a una community globale.

“Moncler Genius è una risposta ai tempi che stiamo vivendo, è allo stesso momento un insieme di menti creative e un luogo di ispirazione. Ogni Genius opera individualmente e tutti interpretano l’identità di Moncler. Ambienti diversi ospitano visioni creative differenti. Tutte partecipano nel dare forma al messaggio globale di Moncler e il Moncler Genius Building è la loro casa”, afferma Remo Ruffini, presidente e ceo di Moncler.

Le visioni dei designer di Moncler Genius verranno svelate a Milano il 20 febbraio, con un evento in cui saranno presentate le collezioni di Pierpaolo Piccioli & Liya Kebede, Sergio Zambon e Veronica Leoni per Moncler 1952, Sandro Mandrino per Moncler Grenoble, Simone Rocha, Craig Green, Matthew Williams di 1017 ALYX 9SM, Richard Quinn, Fragment Hiroshi Fujiwara, Palm Angels Francesco Ragazzi e Poldo Dog Couture.