Mercato arte: giù vendite in fascia alta. Si cercano sempre più opere sotto i $50mila

A MIA Photo Fair 2025, Keila Guilarte espone PURITY, un’opera del progetto Free Soul che celebra spontaneità e autenticità. La fotografia, presentata da Tallulah Studio Art, invita a riscoprire la bellezza della semplicità e la libertà dell’anima. L’evento si terrà dal 20 al 23 marzo al Superstudio Più di Milano, con lo stand D 025 dedicato all’artista e agli altri protagonisti dell’esposizione The Stories They Tell.