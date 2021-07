Mercati influenzati da tre elementi ansiogeni: ecco quali sono

L’Euro Stoxx 50 ha ceduto il 4% circa tra il 17 giugno e l’8 luglio, di cui più del 2% nell’ultimo giorno, una pausa che non ha niente di sorprendente dopo un rally di oltre il 40% in pochi mesi. Nelle ultime settimane si sono però notate, qua e là, delle piccole incrinature provocate da tre elementi ansiogeni.

Mercati: tre elementi ansiogeni da non sottovalutare

A indicarli Clément Inbona, gestore di La Financière de l’Echiquier. In primis, negli Stati Uniti, la Fedhttps://www.wallstreetitalia.com/trend/federal-reserve sta cominciando a preparare i mercati ad affrontare la fine del fiume di liquidità. La prospettiva, certo, è appena accennata ma il cambiamento di direzione è percepibile.

Inoltre, sembra svanire progressivamente l’euforia economica che accompagna la riapertura. Non si tratta certo di un rallentamento, anche se le buone sorprese economiche stanno diventando più rare. Si sta poi delineando la transizione da una ripresa sostenuta a un ciclo di crescita più misurato. Infine, la variante Delta ci ricorda ogni giorno che la questione sanitaria non va ignorata. Anche se le campagne vaccinali riescono ad arginare una nuova ondata va detto che la diga non è del tutto impermeabile, come dimostra la situazione nel Regno Unito.

In un’economia globalizzata dove le catene di produzione sono geograficamente interdipendenti, un grave focolaio della malattia rischia di paralizzare la ripresa, causando ulteriori ritardi e costi più elevati. Questa ipotesi sembra più plausibile nei Paesi emergenti dove le campagne di vaccinazione sono meno diffuse che in quelli sviluppati.

Come si comportano in tutto questo gli investitori? Coloro che si erano precipitati nel primo trimestre sui titoli a sconto e al contempo sensibili al ciclo stanno iniziando a tornare a investire nei titoli di crescita, meno dipendenti dal ciclo economico. È un altro segnale della prudenza che muoverà gli investitori nei prossimi mesi.