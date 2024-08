Mercati emergenti, le altre opportunità dopo il rally dell’India

I mercati emergenti continuano a giocare per gli investitori un ruolo importante in questo 2024, che vede l’India spingere costantemente in un rally davvero notevole. Le opportunità per aumentare rendimenti e diversificazione del proprio portafoglio non mancano da questa parte del globo, spingendosi anche in Vietnam, Indonesia e Sudafrica. Vediamo tutto nell’analisi realizzata da Laurence Bensafi, Portfolio Manager & Deputy Head, EM Equities di RBC BlueBay.

Le occasioni da cogliere in India

In particolare, l’India continua a essere uno dei mercati emergenti più costosi, grazie alla presenza di titoli di alta qualità e a una solida crescita strutturale. Tuttavia, le recenti sopravvalutazioni nei segmenti small e mid cap richiedono attenzione e disciplina da parte degli investitori. Nonostante le sfide, esistono opportunità in settori come quello finanziario, dei servizi IT e farmaceutico, dove si possono trovare aziende ben gestite a prezzi ragionevoli.

Il Vietnam e la spinta del manifatturiero

Il Vietnam, nonostante le difficoltà legate alla volatilità del mercato e alle riforme normative, offre prospettive interessanti grazie alla sua crescita del PIL del 6,4% nella prima metà del 2024. Il Paese si sta affermando come un hub manifatturiero per l’Asia, beneficiando delle delocalizzazioni dalla Cina, soprattutto nei settori a basso valore aggiunto come l’assemblaggio finale.

L’Indonesia ancora in crescita rapida

L’Indonesia, con un’economia diversificata e una ricchezza di risorse naturali, rappresenta un forte potenziale di investimento grazie alla sua crescita rapida e ricchezza di materie prime come carbone, nichel e rame. Nonostante alcune preoccupazioni fiscali legate alla fase di transizione politica, il recente sell-off ha reso il mercato più attraente per gli investitori orientati al value.

Il Sudafrica per il lungo periodo

Infine, il Sudafrica, dopo anni di difficoltà, mostra segnali di ripresa grazie a un sorprendente risultato elettorale che ha portato alla nascia di un nuovo governo di unità nazionale. La risoluzione dei problemi energetici e il miglioramento della qualità delle aziende stanno riaccendendo l’interesse degli investitori value, che vedono in questo mercato un’opportunità di lungo termine.

Insomma, lo scenario generale impone la necessità di essere selettivi e di riconoscere che il mondo è in continua evoluzione. La qualità del management può giocare una differenza significativa nelle performance di un’azienda e la sua capacità di navigare in condizioni di mercato difficili. È quindi importante valutare tale aspetto come parte centrale del processo d’investimento e concentrarsi su società con pratiche commerciali durature in grado di generare rendimenti sostenibili e a lungo termine.