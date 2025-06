Quando ti diranno: “Bruciati miliardi in Borsa”

Quando ti diranno che, a Piazza Affari, bruciano miliardi. Quando i titoli di giornali e telegiornali ti terrorizzeranno a tal punto che non saprai cosa fare, che non saprai come fare per salvare il salvabile. Quando urleranno storie incredibili di perdite irrecuperabili; quando il panico dominerà, a tal punto, che la paura correrà veloce tra gli indici e i grafici rossi come il fuoco, che precipiteranno talmente violentemente che si trasformeranno in un biglietto di sola andata per l’inferno.

Quando sentirai che decuplicherà il valore dell’oro, bene rifugio per eccellenza, e che per raggiungere il rifugio dei tuoi beni d’oro avrai bisogno di viaggiare dall’altra parte del mondo, e che per farlo dovrai spendere tanta energia e petrolio il cui prezzo tenderà a salire sempre più verso l’alto. Quando avrai la sensazione che i missili di Putin stiano già per passare da casa tua e che i dazi di Trump renderanno insostenibile la tua vita e quella dei tuoi figli. Quando ti diranno che “mi vendono”, e tu non ti chiedi “a chi vendono tutti se nessuno compra?”.

Allora quello è il momento in cui devi fermarti e respirare forte; fare un po’ silenzio e ragionare sul futuro. Ascolta il silenzio. Perché è lì, nel silenzio, che si muovono i pazienti. Non si lasciano accecare dalla paura e sanno cosa fare e quando farlo. Quando altri perdono milioni, loro sono pronti a guadagnarli perché sanno che la vera ricchezza non si fa nei giorni di sole, ma in quelli di tempesta.

Il mondo ha smesso di credere nel domani, almeno per oggi? Gli indici crollano come castelli sotto i bombardamenti dell’emotività; chi compra lo fa ad un valore che è dettato dal prezzo della paura e non si lascia irretire. Sanno che ogni crisi è un passaggio obbligato della Storia. Non hanno paura del sangue sui listini, perché conoscono la chirurgia della strategia.

Ricordate: i mercati non premiano l’emotività, ma la lucidità. Quando ti parleranno di panico, tu parla di opportunità. Quando ti mostreranno le perdite, tu guarda i fondamentali. A Piazza Affari, come nella vita, il valore non si crea fuggendo, ma restando, con coraggio, visione, preparazione.

Quando sentirai “bruciati miliardi a piazza Affari“, fa scattare il tuo segnale, quello d’acquisto. Senza aver paura, senza tentennamenti sapendo che è arrivato “finalmente” il momento di fare la differenza. Prima di tutti per se stessi e poi per gli altri.